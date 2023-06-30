Минздрав: средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года

В 2023 году в РФ средняя продолжительность жизни у жителей увеличилась до 73,4 лет.

Фото: unsplash

В России увеличилась средняя продолжительность жизни. По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, 2023 году она составила 73,4 года. Об этом сообщает «МК в Калининграде».

Также, во время заседания комитета Государственной думы по охране здоровья глава Минздрава сообщил, что средний возрастной показатель в нашей стране уже превысил «допандемийный период».

По информации министерства, позитивная ситуация прослеживается и по смертям младенцев. Постепенно они сокращаются. Так, в 2023 году младенческая смертность составила 4,1 промилле. Это абсолютный рекорд. Ведь годом ранее историческим минимумом считалось 4,4 промилле. Мурашко ожидает, что с учетом улучшения медицины, к 2030 году мы достигнем 3,3 промилле.