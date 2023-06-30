Терапевт рассказал о первых действиях при укусе змеи

Терапевт рассказал, что при укусе змеи нельзя накладывать жгуты и пытаться отсасывать яд. Это может быть опасно.

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Самый распространенный миф при оказании первой помощи человеку, которого укусила змея, это то, что яд нужно отсосать. На самом деле это не так. По словам терапевта Видновской РКБ Тимура Асанова, расширение раны и попытки удалить из нее яд могут ухудшить состояние человека. Об этом сообщает «МК в Мурманске».

Так, медик предупредил, что неэффективным может оказаться прижигание больного места. Ведь действие токсинов будет происходить внутри, а не снаружи.

Еще боле опасно может быть наложение жгута. Такое действие может спровоцировать гангрену.

Поэтому специалист посоветовал первым делом вызвать пострадавшему скорую. А затем уложить его и промыть рану водой. Не лишним будет обработать травмированное место антисептиком, а сверху наложить повязку.