Медик пояснил, стоит ли боятся распространения сибирской язвы

Тувинец заразился сибирской язвой. Сейчас мужчина находится в больнице. Медики рассказали стоит ли боятся распространения болезни среди населения страны.

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В Туве местный житель заболел сибирской язвой. По предварительной информации, мужчина «подхватил» ее после убоя лошади для сдачи мяса. В районе где проживает мужчина ввели ограничения, чтобы не допустить распространения болезни. Сам инфицированный лежит в больнице.

Однако, по словам директора Всероссийского-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Дениса Колбасова при своевременном выявлении сибирской язвы, проблем при лечении не возникнет. Об том сообщает Бриф.

Также ученый считает, что случаи инфицирования обычно единичны и поэтому массовое распространение маловероятно. К тому же эта инфекция не передается по воздуху. Поэтому это очень редкое заболевание.