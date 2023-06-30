В сквере Московского района произошла стрельба

В сквере Московского района мужчина открыл стрельбу из неизвестного оружия. Прохожие вызвали полицию.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в четверг, 29 июня в полицию обратилась жительница Московского района. Она рассказала, что в сквере «Раисы Штрейс» около Пулковского шоссе неизвестный стреляет в сторону прохожих.

Правоохранители выехали на место. Около сквера они заметили мужчину с предметом, похожим на пистолет. Подозреваемого задержали. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался по статье 222 части 1 УК РФ за незаконное хранение бездымного пороха.

По предварительной информации, мужчина стрелял в воздух из хулиганских побуждений. В отношении подозреваемого составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А предположительное оружие с магазином без патронов было отправлено на экспертизу. Ведь предмет не имеет соответствующего ему номера.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у одного из продуктовых магазинов на улице Маршала Захарова произошла стрельба. В результате тяжелое ранение получил молодой человек, которого экстренно госпитализировали.