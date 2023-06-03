В реке под Петербургом плавало обглоданное рыбами тело

В водах под Санкт-Петербургом очевидцы наткнулись на объеденный рыбами труп. Личность погибшего пока установить не удалось.

Фото: Pxhere

О страшной находке 2 июня в полицию сообщили жители Всеволожского района, которые пояснили, что заметили всплывшее тело во время прогулки по территории Приютинской Усадьбы. Мертвый мужчина, в момент обнаружения плыл по реке Лубья, сообщает «Патрульный Петербурга».

Предполагается, что неизвестный провел в воде большое количество времени, так как его изрядно обглодали рыбы. Когда очевидцы заметили тело, оно находилось в двух метрах от берега.

Отмечается, что на трупе была куртка болотного цвета. Возраст и личность погибшего специалистам только предстоит установить.