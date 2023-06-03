В СК «Юбилейный» около двух тысяч юных дзюдоистов с разных стран поборются за кубок Анатолия Рахлина

В Санкт-Петербурге проходят XI международные юношеские соревнования по дзюдо на Кубок Анатолия Рахлина. За победу сразятся около двух тысяч спортсменов с разных стран.

Фото: пресс-служба Смольного

Соревнования официально стартовали 3 июня в СК «Юбилейный», сообщает Brif. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения заслуженного тренера России, спортсмена и чемпиона Анатолия Рахлина.

Побороться за кубок приехали спортсмены из разных стран. В общей сложности на татами сразятся около двух тысяч юношей и девушек из России, Беларуси, Китая, ДНР, а также других государств.

Напомним, что Анатолий Рахлин стоял у истоков знаменитого юношеского турнира по дзюдо, который проводится в Санкт‑Петербурге каждый год.