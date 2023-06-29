Усовершенствованное лекарство против грибка изобрели в России

Отечественные ученые создали новое противогрибковое лекарство, которое уничтожает только опасные микроорганизмы и не наносит урон хорошим бактериям.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России разработали новый препарат, который способен бороться с грибками и при этом не затрагивает полезные бактерии в кишечнике. Об этом сообщает Петроград.

Лекарство создали ученые из Казанского федерального университета. В основе нового средства лежат трепеноиды. Именно они и позволяют бороться с микроорганизмами. Они внедряются в грибок или «нехорошую» бактерию и уничтожают их изнутри.

Ожидается, что такое открытие позволит заменить противогрибковые и антибактериальные лекарства на основе азолов, которые сейчас представлены на рынке. Ведь к ним может вырабатываться резистентность у патогена. Другими словами, сопротивляемость против препарата.