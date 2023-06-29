В России готовят законопроект, чтобы изымать животных при жестоком обращении

В России начали готовить законопроект, который поможет изымать животных у людей в случае жестокого обращения с ними.

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В Государственной думе России начали готовить законопроект, который позволит забирать домашних животных у жестоких владельцев. Об этом сообщает «МК в Питере».

Сейчас, по словам первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в нашей стране нет механизма, который бы позволил забирать четвероногих друзей из плохих семей.

Сейчас при выявлении жестокого обращения с такими людьми работает полиция. Но пока идет расследование, законной возможности забрать питомца нет. Только после окончания всех мероприятия выступают волонтеры, которые готовы приютить «несчастного».

В частности, Владимир Бурматов считает, что в первую очередь нужно заняться экзотическими животными. Которых нельзя держать дома.