Новый закон о такси улучшит качество обслуживания пассажиров в Петербурге

В Петербурге принят новый закон, регулирующий перевозку пассажиров и их багажа легковым такси. Этот закон призван не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и установить единые правила для всех участников рынка, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

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Теперь самозанятые водители, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют равные возможности для работы в такси в Петербурге.

Председатель Комитета по транспорту, Валентин Енокаев, отметил, что это позволит расширить список перевозчиков. Работа легковых такси в городе будет осуществляться на основании выданных разрешений сроком на 5 лет, и многие перевозчики уже сейчас оформляют разрешения на новый срок, чтобы постепенно и комфортно приспособиться к новым правилам.

Основные положения закона включают следующее: разработка единой региональной информационной системы для легкового такси; создание трех реестров, включающих автомобили, сервисы заказа такси (агрегаторы) и перевозчиков; запрет на предоставление услуг такси в аэропортах, железнодорожных объектах и автовокзалах, за исключением специально отведенных зон; требование использования автомобилей с белым кузовом и желтой светоотражающей полосой (с возможностью нанесения логотипа перевозчика); установлены требования по экологическому классу автомобилей: не ниже Euro-3 с 1 сентября 2023 года, не ниже Euro-4 с 1 сентября 2024 года и не ниже Euro-5 с 1 сентября 2026 года; обязательное размещение информации о тарифах в салоне легкового такси.

Закон был разработан депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексеем Цивилевым, Михаилом Барышниковым и Ольгой Герасиной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ.