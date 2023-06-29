Врач-гигиенист рассказал, что опасного кроется в водоемах

Врач-гигиенист Сергей Репешов объяснил, почему не стоит купаться в грязных реках и озерах. Причина кроется в опасном дне и инфекциях.

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Столбик термометра все чаще достигает +30 градусов. Это невольно тянет россиян погреться на солнышке и поплавать в местных водоемах. Однако, далеко не все из них подходят для такого отдыха. По словам врача-гигиениста и заведующего отделом мониторинга здоровья СПб ГКУЗ «Городского центра медицинской профилактики» Сергея Репешова, купание в непроверенных реках и озерах может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает Бриф.

Так, на дне водоемов, которые не оборудованы для плавания могут быть острые отходы, а также крупные предметы о которые можно пораниться. Особенно, если резко нырнуть в воду сомнительной реки. По словам медика, это приводит как к ушибам, так и к переломам.

Не исключены и инфекции, которые могут передаться через воду. В местах где купание разрешено Роспотребнадзор регулярно отбирает пробы, чтобы убедиться в безопасности жидкости. В непроверенных же местах могут содержаться кишечные инфекции. Такие как тиф, гепатит А и дизентерия.

По словам специалиста, при купании в организм неизбежно попадает немного воды. Его будет вполне достаточно для развития болезней.

Поэтому, врач рекомендует выбирать места отдыха, одобренные Роспотребнадзором, а также где обследуется дно водолазами и дежурят спасатели.