В квартире на Беринга задержали шумного мужчину без одежды, хранившего дома несколько винтовок, пистолет и автомат

Вечером 27 июня в квартире на Беринга мужчина напугал соседей шумом, а потом и своим внешним видом. Гражданин вышагивал по балкону совсем без одежды. На место срочно вызвали правоохранителей.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу

Инцидент произошел около половины одиннадцатого вечера во вторник. Тогда жильцы одного из домов по улице Беринга заметили на балконе голого мужчину, который слишком шумно себя вел. По заявлению очевидцев на место приехали сотрудники Росгвардии по Петербургу, которые нашли у гражданина кое-что интересное.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», в указанной квартире хранилось винтовок, пистолеты, а также автомат, самозарядный карабин и четыре штык-ножа. Тут же специалисты нашли патроны различного калибра.

В помещении задержали 65-летнего мужчину. Оказалось, что он является гражданином одного из сопредельных государств. Однако по предварительной информации, найденное оружие оказалось охолощенным.

Гражданина отправили в отдел полиции, а находку — на экспертизу.