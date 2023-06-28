Рядом с железной дорогой в Приозерске обнаружили мужчину с оторванными конечностями

Под Петербургом правоохранители разбираются в обстоятельствах травмирования мужчины, обнаруженного неподалеку от железной дороги. У пострадавшего не оказалась двух конечностей.

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На окровавленного гражданина с тяжелыми травмами наткнулись прохожие. Мужчина лежал на Железнодорожной улице в Приозерске, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из очевидцев объяснил, что пострадавший лежал в лесу, кричал и просил вызвать правоохранителей. У мужчины не было руки и ноги. Так как гражданин лежал рядом с железной дорогой, его, вероятно, мог сбить поезд.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.