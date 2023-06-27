Петербургские археологи раскопали в Севастополе уникальную античную постройку

Археологи из Санкт-Петербурга во время раскопок в Севастополе нашли уникальную конструкцию. По мнению специалистов, находку можно назвать сенсационной.

Фото: пресс-служба Смольного

Каменная постройка античных времен, найденная петербургскими археологами, — это сочетание ритуальной беседки и погребального комплекса, сообщает Neva.Today.

Конструкция находилась на западной стороне древней улицы, которая проходит по территории городского некрополя от ворот Херсонеса. Уточняется, что в постройке можно разглядеть элементы общественного сооружения и мавзолея. Так, верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, а нижнюю — к погребальному комплексу, который предполагался для захоронения членов знатной фамилии древнего города.

Обнаруженное сооружение, благодаря сочетанию элементов, стало уникальным для всего античного мира.