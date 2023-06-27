Петербург вошел в список городов, где можно отдохнуть меньше чем за 100 тысяч рублей

В связи с ростом цен найти бюджетное место для отдыха становится не так просто, однако специалисты заверили, что варианты есть. Например, в некоторых городах можно провести отпуск, потратив при этом меньше чем 100 тысяч рублей.

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Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев заметил, что самыми бюджетными направлениями все еще остаются российские курорты. Средняя цена здесь может быть чуть больше 60 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

Так, отдохнуть с бюджетом меньше 100 тысяч рублей можно, например, в Санкт-Петербурге и Калининградской области, где за путевку нужно будет оставить 65 тысяч рублей. За отпуск в Адлере цена может достичь 93 тысяч рублей, а за поездку в Сочи — 106 тысяч рублей.

Подчеркивается, что сейчас туристы все чаще берут четырехзвездочные отели, хотя раньше предпочитали «три звезды».

Из зарубежных направлений для отдыха может подойти Абхазию, куда путевка стоит в районе 74 тысячи рублей в среднем. Также в этом году стали дешевле туры в ОАЭ, средний чек здесь составляет 125 тысяч рублей.