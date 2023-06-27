Военные фильмы под открытым небом: в Тамбове заработал летний кинотеатр

В городском парке культуры и отдыха Тамбова вскоре появится прекрасная возможность насладиться фильмами под открытым небом. Мобильный кинопарк «Победа в кaдре» развернется на специально оборудованной площадке. Организаторы обещают все сделать к 1 июля. Первые показы будут о Великой Отечественной: «Брестская крепость» Александра Котта, «Калашников» Константина Буслова и «Ржев» Евгения Пригожина.

Фото: кадр фильма

Один из фильмов, который будет показан, — это военная драма 2010-го года «Брестская крепость». Кинолента, режиссером которой является Александр Котт, рассказывает историю героической обороны Брестской крепости в начале войны. Фильм передает атмосферу тех времен и позволяет зрителям ощутить тяжесть испытаний, стоявших перед защитниками крепости. К просмотру допускаются зрители, достигшие шестнадцатилетнего возраста, что позволяет более точно передать жестокую реальность военных событий.

Еще одна военная драма, которая также будет представлена в программе кинопарка – «Ржев» 2019-го года от режиссера Игоря Копылова. Фильм рассказывает о событиях, происходивших на ржевском направлении фронта во время Великой Отечественной войны. Он снят на реальных событиях – в основу легла повесть Вячеслава Кондратьева “Искупить кровью”. Идейным вдохновителем картины стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин — внук ротного Евгения Пригожина, который воевал за деревню Овсянниково в жизни, в книге, и в кино. Эта лента позволяет зрителям увидеть трагическую и героическую сторону военных действий. «Ржев» удостоился большого количества положительных отзывов и завоевал главный приз на кинофестивале в Испании. К его просмотру допускаются граждане, достигшие двенадцатилетнего возраста.

Еще одним фильмом, который будет представлен в кинопарке, является «Калашников». Это художественное биографическое кино 2020 года от режиссера Константина Буслова. Оно рассказывает историю создания знаменитого автомата АК-47 и показывает жизнь самого Михаила Калашникова, выдающегося советского конструктора, чье имя стало синонимом силы, надежности и мастерства. Он был конструктором-самоучкой и на его долю выпали нелегкие испытания, прежде чем он осуществил свою мечту и стал легендой. «Калашников» имеет возрастное ограничение 12+ и позволяет зрителям окунуться в историю одного из самых значимых отечественных изобретений.

Кинопарк «Победа в кадре» предлагает разнообразную программу, включающую и другие фильмы о народе в годы Великой Отечественной войны. Это прекрасная возможность для жителей и гостей Тамбова насладиться отечественным кино, вдохновиться историческими событиями и почтить память героев. Приглашаются все желающие.