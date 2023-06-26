Продажи квартир-студий в Петербурге падают

В Северной столице все больше покупателей отдают предпочтение однокомнатным квартирам вместо студий. Продажи последних упали на 19%.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Жители Петербурга за первые пять месяцев 2023 года изменили свои предпочтения при выборе жилья. Спрос на студии в городе на Неве снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так в 2022-м малогабаритные квартиры выбирали в 49% случаев. А сейчас лишь в 30%. Об этом сообщает «МК в Питере».

При этом продажи однокомнатных квартир в 2023 году наоборот выросли на 8%. По мнению гендиректора агентства недвижимости Марии Тарасовой, большинство покупателей хотят получить более просторное жилье. Ведь в этом году разница в цене между двумя видами объектов оказалась невелика.

Квадратный метр в «однушке» в 2023 в среднем оказался дороже лишь на 580 рублей. В то время как в 2022-м разница была в 11 тысяч рублей.