Роспотребнадзор одобрил лишь одно место для купания в Петербурге

В Северной столице осталось лишь одно место пригодное для купания. Им стал Ольгинский пруд.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Роспотребнадзор сократил в Петербурге число пригодных для купания мест. Напомним, ранее надзорных орган рекомендовал заходить в воду лишь на двух территориях — на Безымянном озере и Ольгинском пруду. Теперь же, последний из них, в связи с недавними анализами также оказался под запретом. Об этом сообщает Neva.Today.

За качество воды в Безымянном озере Красносельского района пока можно быть спокойным. Она соответствует санитарным требованиям.

В остальных 22 водоемах по-прежнему запрещено купаться. Ведь это может быть опасно для здоровья жителей и гостей города.

Роспотребнадзор провел проверку водоемов города на Неве и одобрил купание только в Безымянном озере. Даже Ольгинский пруд, ранее одобренный специалистами, больше не рекомендуют для купания. Нежелательно также плавать и вдоль пляжей Финского залива, в «Морских дубках», в Колонистском пруду и в реке Ижоре.