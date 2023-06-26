В Петербурге пройдет мероприятие в честь 220-летия пожарной охраны города

В Петербурге организовали праздник в честь юбилея пожарной охраны города. Ей исполняется 220 года. Событие пройдет на Дворцовой площади с выставками и выступлениями.

Фото: Baltphoto

Бесплатный праздник пройдет в эту пятницу, 30 июня в Петербурге. На Дворцовой площади состоится мероприятие в честь 220-летия пожарной охраны города. Об этом сообщает Бриф.

Жители и туристы Северной столицы смогут увидеть на празднике выставку спасательной техники разных времен — от конного обоза до разных пожарных автомобилей. Кроме того, среди самих огнеборцев на площади пройдут соревнования, а также показательные выступления специалистов.

Поучаствовать в событии могут все желающие. Начнется мероприятие в 12:00.

Только за семь месяцев сотрудники МЧС отправлялись на вызовы к людям в беде около 33 тысяч раз. Более 4 тысяч из них были выездами на пожары.