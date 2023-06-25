Посмотреть на «Алые паруса» пришли 70 тысяч человек

Праздник «Алые паруса» собрал 70 тысяч участников.10 тысяч из них приехали из других регионов России.

Фото: Baltphoto

В городе на Неве накануне, 24 июня прошел главный праздник всех выпускников — «Алые паруса». Известно, что на мероприятие в этом году пришли 60 тысяч местных жителей и 10 тысяч гостей из других регионов России. Об этом сообщает Бриф.

Среди посетителей также были 430 выпускников из Донецкой Народной Республики и Мариуполя.

На Дворцовой площади для ребят прошел концерт. На нем выпускников поздравили с окончанием школы власти города.

После основное действие переместилось к воде. Небо озарилось фейерверками и бриг «Россия» с алыми парусами пришел по Неве под аплодисменты публики.

На палубе для гостей выступал певец Shaman. Он исполнил песню «С чего начинается Родина».

Традиционно праздник проходит для выпускников с 18 по 25 июня, в самую короткую ночь года. Для его проведения перекрывают центральные набережные и улицы Петербурга.