В реке под Петербургом плавало тело студента

Под Петербургом в водах реки очевидцы наткнулись на труп молодого человека. Погибший оказался студентом колледжа.

Фото: Pxhere

Бездыханное тело выловили днем 23 июня из реки Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти сообщает «Петроград». Оказалось, что 16-летний молодой человек обучался на втором курсе агротехнического колледжа.

Труп плавал в водоеме. Его достали и передали специалистам в морг для изучения и установки точной причины смерти. Известно, что молодой человек не состоит на учетах в специальных учреждениях.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.