На Северном проспекте пожилой водитель открыл стрельбу из травмата по продавцу ТЦ

В Выборгском районе водитель в возрасте поссорился с продавцом и открыл по нему стрельбу. Злоумышленника удалось задержать.

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Инцидент произошел на Северном проспекте днем 23 июня. Тогда 68-летний водитель автомобильной компании после словесного конфликта выстрелил в лицо 57-летнему мужчине, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший, который работает продавцом в одном из местных ТЦ, обратился к правоохранителям самостоятельно. Мужчина пояснил, что злоумышленник выстрелил в него из травматического пистолета. От осмотра и госпитализации 57-летний петербуржец отказался.

Водителя задержали и поместили в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.