В Петербурге предотвратили поджог пункта сбора контрактников

Правоохранители Адмиралтейского района остановили пьяного мужчину, собравшегося спалить пункт сбора на военную службу по контракту.

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Инцидент произошел 22 июня вечером. Тогда специалистам поступило сообщение о нетрезвом гражданине, который ломился с угрозами в двери пункта сбора контрактников, сообщает «МК в Питере».

В результате был задержан 52-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что мужчина собирался поджечь здание.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.