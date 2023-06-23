В правительстве РФ высоко оценили проект «Горэлектротранса» по строительству полигона для тестирования «умных трамваев»

Вице-министр промышленности и торговли Василий Шпак ознакомился с будущим полигоном «Горэлектротранса», где будут проводиться испытания интеллектуальных систем на транспорте.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В рамках рабочего визита 22 июня Василий Шпак посетил площадку «Шаврова» в Санкт-Петербурге, где демонстрировались возможности трамвайного вагона, оснащенного элементами искусственного интеллекта.

Он также ознакомился с планами создания полигона для тестирования «умных» трамваев. В ходе встречи обсуждались опыт внедрения интеллектуальных систем управления, безопасности и комфорта в Северной столице, а также перспективы использования таких систем в России в целом.

Директор подведомственного Комитету по транспорту Петербурга СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин сообщил Василию Шпаку о том, что Санкт-Петербург стал первым городом в России, внедрившим технологии искусственного интеллекта на маршрутный транспорт. На данный момент на линиях уже работает 83 «умных» трамвая, оснащенных системами активной безопасности и контроля бодрствования водителя Cognitive Tram Pilot.

Внедрение «умных» трамваев на улицах города требует создания соответствующей инфраструктуры в кратчайшие сроки, а также наличия полигона для проведения испытаний и тестирования новейших отечественных технологий, обеспечивающих безопасное автономное движение рельсового электротранспорта. Денис Минкин поделился с Василием Шпаком планами по запуску такого полигона на площадке «Шаврова».

В настоящее время разработана концепция создания полигона, включающая основные положения и технические требования к объектам, их инфраструктуре, блокам и элементам, а также этапы и сроки реализации проекта. Заместитель министра дал положительную оценку данному проекту.

Отметим, в октябре 2022 года председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и глава ГЭТ Денис Минкин приняли участие в Парламентских слушаниях в Госдуме РФ на тему состояния городского общественного электротранспорта в субъектах России. Организатором слушаний выступил Комитетом государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Опыт Северной столицы был предложен в качестве базисного подхода к модернизации системы городского электротранспорта в российских регионах.