В России могут прекратить выпускать цветные пластиковые бутылки

Чтобы справиться с печальными последствиями от использования пластика, специалисты предложили новые пути решения проблемы. По мнению экспертов, ситуация может улучшиться если убрать из производства разноцветные бутылки.

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Одной из мер борьбы с негативным воздействием пластика на экологию является то, что к 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а уже к 2030 число может увеличиться до 20 видов, сообщает Neva.Today.

С соответствующим предложением выступил Российский экологический оператор (РЭО). Сперва будет ограничено распространение ПЭТ-бутылок желтого, красного, розового и других нетрадиционных цветов. В результате останется только прозрачный, голубой и зеленый пластик.

Также эксперты считают, что нужно запретить производство термоусадочной пленки, сумок-сеток для овощей и фруктов, а также пластиковых пакетов с донышком дой-пак и пластиковых капсул для кофе.

Отмечается, что пока трудно дать какие-либо прогнозы относительно того, как нововведение отразится на пищевой отрасли.