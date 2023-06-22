За семь дней клещи укусили почти 800 петербуржцев

За неделю 786 петербуржцев укусили клещи. В результате один из людей оказался заражен энцефалитом. Еще у шести пациентов врачи нашли боррелиоз.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С 16 июня жители Северной столицы уже 786 раз обращались в медучреждения города из-за нападений клещей. Об этом сообщает Петроград с ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Известно, что среди всех случаев, только 102 укуса произошли в черте города. Самые злые паразиты, судя по всему, живут в Пушкинском районе – ведь там укушены 25 человек. На втором месте оказался Курортный район. Оттуда с паразитами пришли 23 жителя. В Приморском клещей доставали 14 раз. А в Колпинском и Кронштадтском районах зафиксировали по одному случаю.

Остальные чаще всего подвергались нападению кровососущих паразитов в Ленобласти.

Один из людей оказался заражен клещевым энцефалитом. Еще у шести пациентов врачи нашли клещевой боррелиоз.