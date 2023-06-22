Сотрудника ГИБДД Москвы подозревают в наезде на велосипедиста и нанесении ему травм.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Подмосковье оперативники задержали водителя, которого подозревают в серьезном преступлении. По предварительной информации, мужчина сбил на дороге велосипедиста, затем несколько раз воткнул пострадавшему нож в живот, после чего поспешил скрыться. Об этом сообщает 360.

Происшествие случилось на автодороге в сторону деревни Косяково Московской области. По версии следствия, водитель выехал на «встречку», где и наехал на мужчину на велосипеде.

Пострадавший находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Известно, что задержанный является работником одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. Как заявили в МВД, в ближайшее время подозреваемый будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке.