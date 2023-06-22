В Петербурге очистят водоемы от растительности

Машины-амфибии проведут очистку городских прудов и озер в Северной столице от водной растительности. На это у специалистов ГУП «Экострой» заложено два дня.

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На петербургских реках и озерах начали косить водные растения. Об этом сообщает Бриф с ссылкой на администрацию Калининского района города.

Всего бригада ГУП «Экострой» будет работать на водоемах два дня. За это время специалисты успеют привести в порядок не только акватории, но и скосить в прудах тростник и водоросли. В частности, эти мероприятия необходимы на Полюстровском пруду в сквере Безбородко.

Очищать воду рабочие будут на двух машинах-амфибиях с разным оборудованием.

При таких мероприятиях специалисты учитывают природную значимость водоемов, а также безопасность их обитателей. Ведь на подобных местах часто гнездятся птицы.

Кошение водной растительности производится с разной периодичностью.