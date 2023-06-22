Жителям Приморского района ускорили мобильный интернет

В Приморском районе местным жителям ускорили мобильный интернет. На территории обновили четверть инфраструктуры сетей одного из операторов сотовой связи.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Жители Приморского района Петербурга получили возможность пользоваться мобильным интернетом на большой скорости. В этой части города обновили четверть инфраструктуры, которая обеспечивает связь. Об этом сообщили в пресс-службе МегаФона.

В частности, в Приморском построили новые объекты, которые повысили качество связи, а также расширили спектр LTE. Все это позволило распределить нагрузку на сети равномерно и обеспечить устойчивый выход в Сеть, рассказал директор МегаФона по Петербургу и Ленобласти Максим Токаренко.

По информации сотового оператора, интернет улучшился не только в многоэтажках, но и в местах отдыха горожан. Например, в парке 300-летния Петербурга.

Сейчас в районе действия новых сетей проживают порядка 700 тысяч человек, среди которых много активных абонентов компании.