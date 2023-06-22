Крейсер «Аврора» можно не ремонтировать минимум 20 лет

В Петербурге генеральный директор Кронштадтского морского завода Анатолий Белоев заявил, что крейсер «Аврора» может стоять без ремонта еще 20-30 лет. Его предприятие приводило судно в порядок семь лет назад.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кронштадте в период с 21 по 25 июня проходит Международный военно-морской салон. На нем накануне побывал и генеральный директор Кронштадтского морского завода Анатолий Белоев. Мужчина вспомнил о том, как его предприятие приводило в порядок крейсер «Аврора» в 2016 году. И отметил, что теперь судно можно не ремонтировать еще 20-30 лет. Об этом сообщает ALLNW.

Восстановлением «Авроры» специалисты занимались два года. За это время они обновили конструкции и системы безопасности корабля.

Рассчитывается, что мероприятия позволили продлить срок службы судна на десять лет. Однако Анатолий Белов уверен, что предыдущий ремонт позволит сохранить корабль на долги годы, и нужды в следующем восстановлении не будет еще минимум 20 лет.

Напомним, крейсер построили в 1900 году. Корабль уцелел в Цусимском сражении в мае 1905 года, а затем стал символом Октябрьской революции. Сейчас он стоит у Петроградской набережной в Петербурге и является филиалом Центрального военно-морского музея.