Чтобы побежать, нужно просто встать с дивана. Чтобы взять тренировку с собой в дорогу — нужна пара кроссовок

Уже третий год подряд компания ЭФКО организовывает бесплатные онлайн-забеги, в которых может участвовать и выиграть приз бегун любого уровня подготовки. Если вы знаете кого-то, кто хочет, но еще не начал бегать, позвольте ему вдохновиться историями участников онлайн-забега «Таманская миля» :

Алексей Ложкин, Ижевск:

Мне 51 год. Ранее моя связь со спортом начиналась и заканчивалась на диване перед ТВ со спортивным каналом.

В начале 2020 года у меня выявили онкологическое заболевание, которое в марте удалось прооперировать. После операции задачей номер один было избавиться от лишнего веса (91 кг = гипертония). Сначала я не планировал бороться с ним спортом — просто питание и пешая подвижность. Но зимой 2021 года на набережной ижевского пруда увидел как люди по утрам бегают по снежным тропинкам. Мне жутко захотелось попробовать.

Пробежать в первый раз получилось не более 100 метров. По утрам в выходные стал выходить на нашу набережную и, пока никто не видит, пробовал бегать. По опыту ходьбы я знал, что она поднимает настроение, но бег повышал настроение многократно. Затягивал. Стало получаться все дальше и дольше. Не было ни знаний, ни экипировки, ничего. Начал искать в интернете, и нашел s10.run .

«Таманская миля» от ЭФКО в мае 2021 года был моим первым зафиксированным забегом, а его диплом — первым памятным знаком о том, что я «сколько-то пробежал». Через неделю был «ЗаБег.РФ» и первая десятка. В тот год я «зависал» на S10.run и его челенджах. И хотя ранее в призы не попадал, я получал другое — предвкушение от предстоящих стартов, эмоции от полученных результатов, коллекцию дипломов (которую бережно храню), чувство общности с большим беговым комьюнити и конечно же — удовольствие от самого бега.

Сейчас получается, что я бегаю третий год, постоянно принимаю участие в забегах по шоссе и трейлах. Доводилось попадать на «тумбочку». Я стал посещать нашу школу бега в Ижевске и уже за плечами (если так можно сказать) не одна десятка и половинки, полный комплект беговой «кипы».

Беговая среда — это абсолютно доброжелательные люди, среди которых приятно находиться. Это мой новый круг общения.

Последняя «Таманская миля» … На эти выходные планировал длительную тренировку вокруг пруда, 35 км. Не торопился. Мой трек привычно загрузился на s10.run . Я проверил свое место в протоколе —3564. ТРИ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ! Но на S10.run бывают чудеса, и я — призер. Буду чаще регистрироваться!

Из планов: в июне — забег «Истоки Камы», в июле — в отпуск в Суздаль на «30К GRUT». Есть желание попробовать марафон, но оно пока не оформилось в стартовый слот. Время у меня на него есть. Бег для меня — это удовольствие. Еще побегаем!

Алексей Попович, Саратов:

Я начал бегать в 2021 году. Были перерывы на ковидные ограничения, ковид, грипп и небольшую травму ноги, не связанную с бегом. Искал вид спорта с недорогим «входом», минимумом экипировки и без обязательной привязки к локации. Часто и непрогнозируемо оказываюсь в различных поездках, и хотелось бы, чтобы спорт всегда был со мной. Бег идеально вписывался в мою концепцию — чтобы побежать, нужно просто встать с дивана. Чтобы взять тренировку с собой в дорогу — нужна пара кроссовок.

Решил начать: добежал до конца дома — сердце чуть не выпрыгнуло, лёгкие чуть не разорвались. Однозначно, раз и навсегда понял, что я просто не создан для бега! Бег противопоказан лично мне. Но пока я сидел на газоне, пытался отдышаться и заверял себя в том, что не создан для бега, мимо пробегали люди. Разные. Очень разные. Но все с двумя ногами и руками, с головой. И у них получалось бежать.

Пусть именно я не создан для бега. Но меня не оставляла мысль, что такие же люди как я — созданы. В чём подвох? В ходе размышлений я понял, что способность бегать — не врожденное качество, либо врожденное не у всех, и этому можно как-то научиться. Значит, есть какой-то самоучитель. Значит, мне поможет гугл. И помог!

Я начал учить матчасть (теорию) и она очень увлекла меня, я познакомился с бегунами, позадавал тысячу своих глупых вопросов. Постепенно начал заменять ходьбу бегом. Время идёт, а километры бега увеличиваются. Медленно, но верно!

Изначально мне очень нравилась именно медитативная составляющая бега. Бег — то немногое время, когда я наедине с собой. Мысли, сотрясаясь от бега, очень хорошо утрамбовываются и ровненько складываются. Как в тетрисе. То время, когда я узнаю много полезного из подкастов и аудиокниг.

Уже позже появился и спортивный интерес. Захотелось бежать дальше и быстрее, при этом качественно и правильно. Пробовал заниматься по-всякому. Сейчас занимаюсь с тренером на платформе S10.run и мне очень нравится и процесс, и тренер Наталья Курбатова. Спасибо ей большое!

Об ЭФКО челлендже «Таманская миля» узнал с главной страницы S10.run . Принимал участие уже второй раз, первый раз вдвоем с женой бегали. Подобные онлайн-забеги на S10.run — отличный способ разнообразить беговые будни и очень подходит лично для меня, так как это беговое массовое мероприятие, но при этом абсолютно не важно где ты находишься в этот день!

Безусловно, подобные онлайн-забеги нужны. Считаю, нужно привлекать беговые сообщества, делать межклубные соревнования, групповые зачеты. Бег — социальный вид спорта. И социализирующий! Я даже создал свое небольшое беговое сообщество Saratov.run . Ну, конечно, слишком гордо звучит, но в целом нас там уже 229 человек.

Вы знаете, призовое место в «Таманской миле» от ЭФКО — пока самое забавное и мотивирующее, что случилось со мной в беге!

В этом году в «Таманской миле» приняли участие более 4 тысяч человек. Победитель — Александр Павленин с самым быстрым результатом 5:05.