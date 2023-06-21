Чтобы побежать, нужно просто встать с дивана. Чтобы взять тренировку с собой в дорогу — нужна пара кроссовок
Уже третий год подряд компания ЭФКО организовывает бесплатные онлайн-забеги, в которых может участвовать и выиграть приз бегун любого уровня подготовки. Если вы знаете кого-то, кто хочет, но еще не начал бегать, позвольте ему вдохновиться историями участников онлайн-забега «Таманская миля»:
Алексей Ложкин, Ижевск:
Мне 51 год. Ранее моя связь со спортом начиналась и заканчивалась на диване перед ТВ со спортивным каналом.
В начале 2020 года у меня выявили онкологическое заболевание, которое в марте удалось прооперировать. После операции задачей номер один было избавиться от лишнего веса (91 кг = гипертония). Сначала я не планировал бороться с ним спортом — просто питание и пешая подвижность. Но зимой 2021 года на набережной ижевского пруда увидел как люди по утрам бегают по снежным тропинкам. Мне жутко захотелось попробовать.
Пробежать в первый раз получилось не более 100 метров. По утрам в выходные стал выходить на нашу набережную и, пока никто не видит, пробовал бегать. По опыту ходьбы я знал, что она поднимает настроение, но бег повышал настроение многократно. Затягивал. Стало получаться все дальше и дольше. Не было ни знаний, ни экипировки, ничего. Начал искать в интернете, и нашел s10.run.
«Таманская миля» от ЭФКО в мае 2021 года был моим первым зафиксированным забегом, а его диплом — первым памятным знаком о том, что я «сколько-то пробежал». Через неделю был «ЗаБег.РФ» и первая десятка. В тот год я «зависал» на S10.run и его челенджах. И хотя ранее в призы не попадал, я получал другое — предвкушение от предстоящих стартов, эмоции от полученных результатов, коллекцию дипломов (которую бережно храню), чувство общности с большим беговым комьюнити и конечно же — удовольствие от самого бега.
Сейчас получается, что я бегаю третий год, постоянно принимаю участие в забегах по шоссе и трейлах. Доводилось попадать на «тумбочку». Я стал посещать нашу школу бега в Ижевске и уже за плечами (если так можно сказать) не одна десятка и половинки, полный комплект беговой «кипы».
Беговая среда — это абсолютно доброжелательные люди, среди которых приятно находиться. Это мой новый круг общения.
Последняя «Таманская миля»… На эти выходные планировал длительную тренировку вокруг пруда, 35 км. Не торопился. Мой трек привычно загрузился на s10.run. Я проверил свое место в протоколе —3564. ТРИ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ! Но на S10.run бывают чудеса, и я — призер. Буду чаще регистрироваться!
Из планов: в июне — забег «Истоки Камы», в июле — в отпуск в Суздаль на «30К GRUT». Есть желание попробовать марафон, но оно пока не оформилось в стартовый слот. Время у меня на него есть. Бег для меня — это удовольствие. Еще побегаем!
Алексей Попович, Саратов:
Я начал бегать в 2021 году. Были перерывы на ковидные ограничения, ковид, грипп и небольшую травму ноги, не связанную с бегом. Искал вид спорта с недорогим «входом», минимумом экипировки и без обязательной привязки к локации. Часто и непрогнозируемо оказываюсь в различных поездках, и хотелось бы, чтобы спорт всегда был со мной. Бег идеально вписывался в мою концепцию — чтобы побежать, нужно просто встать с дивана. Чтобы взять тренировку с собой в дорогу — нужна пара кроссовок.
Решил начать: добежал до конца дома — сердце чуть не выпрыгнуло, лёгкие чуть не разорвались. Однозначно, раз и навсегда понял, что я просто не создан для бега! Бег противопоказан лично мне. Но пока я сидел на газоне, пытался отдышаться и заверял себя в том, что не создан для бега, мимо пробегали люди. Разные. Очень разные. Но все с двумя ногами и руками, с головой. И у них получалось бежать.
Пусть именно я не создан для бега. Но меня не оставляла мысль, что такие же люди как я — созданы. В чём подвох? В ходе размышлений я понял, что способность бегать — не врожденное качество, либо врожденное не у всех, и этому можно как-то научиться. Значит, есть какой-то самоучитель. Значит, мне поможет гугл. И помог!
Я начал учить матчасть (теорию) и она очень увлекла меня, я познакомился с бегунами, позадавал тысячу своих глупых вопросов. Постепенно начал заменять ходьбу бегом. Время идёт, а километры бега увеличиваются. Медленно, но верно!
Изначально мне очень нравилась именно медитативная составляющая бега. Бег — то немногое время, когда я наедине с собой. Мысли, сотрясаясь от бега, очень хорошо утрамбовываются и ровненько складываются. Как в тетрисе. То время, когда я узнаю много полезного из подкастов и аудиокниг.
Уже позже появился и спортивный интерес. Захотелось бежать дальше и быстрее, при этом качественно и правильно. Пробовал заниматься по-всякому. Сейчас занимаюсь с тренером на платформе S10.run и мне очень нравится и процесс, и тренер Наталья Курбатова. Спасибо ей большое!
Об ЭФКО челлендже «Таманская миля» узнал с главной страницы S10.run. Принимал участие уже второй раз, первый раз вдвоем с женой бегали. Подобные онлайн-забеги на S10.run — отличный способ разнообразить беговые будни и очень подходит лично для меня, так как это беговое массовое мероприятие, но при этом абсолютно не важно где ты находишься в этот день!
Безусловно, подобные онлайн-забеги нужны. Считаю, нужно привлекать беговые сообщества, делать межклубные соревнования, групповые зачеты. Бег — социальный вид спорта. И социализирующий! Я даже создал свое небольшое беговое сообщество Saratov.run. Ну, конечно, слишком гордо звучит, но в целом нас там уже 229 человек.
Вы знаете, призовое место в «Таманской миле» от ЭФКО — пока самое забавное и мотивирующее, что случилось со мной в беге!
В этом году в «Таманской миле» приняли участие более 4 тысяч человек. Победитель — Александр Павленин с самым быстрым результатом 5:05.
«Таманская миля» открыла серию забегов Кубка ЭФКО 2023. Впереди еще два забега: 21-23 июля на дистанцию 5 км, 8-10 сентября — на 10 км. Участвовать можно кому угодно и где угодно. Ждем на старте вас и того парня, который хочет, но все еще не начал!