Мошенники споили пожилую жительницу Петергофа с сыном и лишили их квартиры

В Петродворцовом районе вынесли обвинение преступной группировке, обманувшей пожилую женщину и ее сына. Злоумышленники систематически спаивали родственников, а после лишили их квартиры.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Обвинительное заключение получили пять человек, которые в качестве своих жертв выбрали 65-летнюю жительницу Петергофа и ее 47-летнего сына. Граждан перевезли в Лужский район, где их систематически спаивали.

Затем злоумышленники подсунули родственникам документы, после подписи которых квартира семьи перешла в право собственности другим людям, сообщает «Патрульный Петербурга».

Мошенники продали жилье, материальный ущерб при этом составил больше восьми миллионов рублей. Все пятеро задержанных получили обвинение по двум статьям.

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