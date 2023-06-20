Диетолог напомнил, кому противопоказан квас

Некоторым людям лучше не пить определенные напитки, например, кофе или квас. Специалист напомнил, о каких людях идет речь, и объяснил, зачем нужны ограничения.

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Диетолог Михаил Гинзбург предостерег, что квас может навредить людям с больным желудком или диабетом. Кроме того, этот напиток нежелательно употреблять тем, кто страдает алкоголизмом, сообщает «МК в Великом Новгороде».

Эксперт отметил, что в состав кваса входит много молочной кислоты и сахар, при этом его крепость у разных производителей может отличаться. Так, напиток с высоким процентным содержаниям может даже стать конкурентом некоторым спиртным напиткам.

Кроме того Гинзбург добавил, что квас не стоит употреблять детям до 12 лет.