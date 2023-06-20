К 2026 году в Петербурге появится завод по производству гормонов почти за 10 млрд рублей

Через несколько лет на территории Северной столицы появится новый завод, занимающийся производством гормональных препаратов. Инвестиции в проект составят около 10 миллиардов рублей.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Новую площадку планируют построить к 2026 году. Суммарная площадь завода по производству гормонов составит больше 13 тысяч «квадратов», а чистых помещений — примерно 5 тысяч квадратных метров, сообщает АБН.

Фармацевтическая компания Solopharm уже заложила фундамент завода Hormones Plant в Петербурге. Объем инвестиций в проект достиг 9,5 млрд рублей, хотя в апреле прошлого года во время анонса проекта была названа другая цифра — примерно 4 миллиардов рублей.

Проектированием помещений занимались архитекторы компании из Германии. Планируется, что стеклянные модульные фасады Hormones Plan будут являться стенами чистых помещений изнутри.

На заводе будут выпускать четыре десятка гормональных препаратов по направлениям пульмонологии, кожных заболеваний, отоларингологии и офтальмологии.