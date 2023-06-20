Петербуржцам рассказали, как переход на летнее время может повлиять на организм

В России планируют вспомнить «летнее время». Соответствующий переход отменили еще в 2014 году, однако уже 21 июня законопроект о возвращении к переводу стрелок на час вперед снова внесут в Госдуму. Эксперты рассказали, как старое нововведение отразится на организме.

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Так, время будут переводить на один час вперед с конца марта по октябрь. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Brif заметил, что человек сможет адаптироваться к переводу часов за один-два дня, поэтому самочувствие от этого не должно сильно пострадать. Специалист подчеркнул, что смена времени дает возможность людям бодрствовать большую часть дневного времени летом, а также не просыпаться в темноте зимой.

Также, по словам сомнолога, как минимум дважды в неделю происходит добровольное смещение времени на четыре часа то в одну, то в другую сторону из-за выходных и рабочих дней. Последнее называется «социальный джетлаг», который несет больший вред в плане работоспособности, а также ведет к развитию бессонниц и увеличению рисков артериальной гипертензии.

А вот доктор биологических наук Владимир Ковальзон, напротив, считает, что переход на летнее время не очень оправдан. По его словам, сомнологическое общество всегда боролось с системой перевода стрелок часов.

Насильственный перевод граждан в новый для них режим работы и отдыха будет неблагоприятен. Ковальзон заключил, что это может вызвать конфликты в обществе и спровоцировать стресс у некоторых групп населения.