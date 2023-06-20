В Петербурге за майские праздники больше чем на 2% подскочил интерес к квартирам в новостройках

За прошлый месяц увеличилось количество сделок на рынке новостроек Северной столицы и пригорода. В общей сложности спрос подскочил больше чем на 2% по сравнению с апрелем.

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Сложившаяся ситуация относительно петербургских новостроек стала неожиданностью. По мнению специалистов, повышенный интерес к недвижимости в майские праздники связан с изменениями в условиях ипотеки со стороны Центробанка РФ, например, в повышение суммы первоначального взноса. До этого нововведение ожидалось только в июне, сообщает Петроград.

Отмечается, что, как правило, в мае из-за праздников спрос на квартиры в новостройках падает в среднем на 15%, а сейчас наблюдается рост в 2,5%.

Объем сделок на первичном рынке Петербурга за прошлый месяц составил 5,4 тысяч. Такой показатель сопоставим с уровнем лета и осени прошлого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что самым бюджетным вариантом квартиры в новостройке, который может предложить центр города, стала недвижимость за 4,6 миллиона рублей.