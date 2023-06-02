Эксперты рассказали, откуда берется ценообразование на курортах в Краснодарском крае

Турист из России провел отпуск в Краснодарском крае и остался недоволен. Своими впечатлениями мужчина поделился в блоге, отметив, что из-за обильных проливных дождей на курорте появились странные насекомые и мусор на пляжах, а уровень услуг не соответствует высоким ценам, уплаченным за них.

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Российский турист поделился впечатлением от отдыха в Анапе. По его мнению, курорт – грязный, а цены – завышены, сообщает «МК в Питере».

Исполнительный директор туристических агентств Наталья Осипова отметила, что оценка отдыха от каждого туриста в Краснодарском крае – сугубо субъективная. По ее словам, в регионе есть отели с прекрасной инфраструктурой, не уступающие турецким. Однако относительно цен у туриста и эксперта мнение совпало – цены там действительно высокие. Осипова объяснила это тем, что курорт пользуется большим спросом.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, что ценообразование зависит от спроса и недостаточной конкуренции.