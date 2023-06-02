Московский суд не увидел причин снять с Варламова* статус иноагента

Московский суд рассмотрел иск блогера Варламова* с требованием исключить его из списка иноагентов. Судья не нашел весомых причин для удовлетворения иска и отклонил его.

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Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Ильи Варламова* к Министерству юстиции России с требованием снять с него статус иностранного агента, сообщает 360.

Напомним, что Минюст внес блогера Варламова* в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года. Блогеру предъявили обвинение в получении финансирования из западных источников, а также заподозрили в распространении недостоверной информации относительно принимаемых решений органов власти и их политике.

Юрист Василий Воробьев отметил, что перспектива снятия данного статуса практически безнадежна – критерии этого понятия достаточно широкие. По его словам, истец может обратиться в Верховный суд, однако подобных ситуаций юрист не встречал.

Известно, что исковое заявление с требованием снятия данного статуса блогер подал в середине мая.

*Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.