За показ ЛГБТ-сцены «Триколор Кино и ТВ онлайн» поплатится 1 млн рублей

В Петербурге привлекли к административной ответственности НАО «Национальная спутниковая компания» (видеосервис «Триколор Кино и ТВ онлайн»). Оказалось, что на видеосервисе прошла трансляция киноленты, содержащая ЛГБТ-пропаганду.

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Петербургский мировой суд оштрафовал видеосервис «Триколор Кино и ТВ онлайн» за показ фильма, где содержалась сцена с нетрадиционными сексуальными отношениями. Известно, что фильм имеет возрастные ограничения «16+», сообщает Бриф.

Известно, что НАО «Национальная спутниковая компания» признала вину, однако отметила, что фильм набрал чуть больше 50 просмотров. Приняв к сведению озвученную информацию, мировой судья назначил видеосервису штраф в размере один миллион рублей.

Также штраф в размере 200 тысяч рублей получил и редактор сайта АВС «Триколор Кино и ТВ онлайн».