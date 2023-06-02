Детский психолог рассказала, как родители могут предотвратить рискованное поведение у ребенка в переходном возрасте

Врач-психолог объяснила, что означает рискованное поведение ребенка и как можно его предотвратить. Оказалось, что совершая подобные поступки, дети пытаются найти одобрение у общества, которого ему не хватает в семье.

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Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что совершая рискованные поступки, дети в переходном возрасте пытаются добиться подтверждения своей смелости, ловкости и уникальности, сообщает «МК в Питере».

По словам Наумовой, рискованное поведение ребенка говорит о том, что ребенок пытается компенсировать нехватку принятия в семье, получив ее от посторонних людей. В таких ситуациях ребенку необходима помощь специалиста.

Врач отметила, что родители должны снизить количество критики к своему ребенку, как только у него начинается переходный возраст. Это поможет ему чувствовать себя в безопасности и доверять семье.