Петербургский скейт-спот сделают экстрим-кластером за 115 млн рублей

Скейт-спот, расположенный в парке 300-летия Петербурга в ближайшее время изменится. В нем появятся территории для катания, папм-трек и снаряды для воркаута. Отмечается, что после реконструкции он станет экстрим-кластером.

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В парке 300-летия Петербурга проведут реконструкцию скейт-спорта. Конкурс на проведение работ объявил городской комитет по государственному заказу в последний день весны, 31 мая сообщает АБН.

Известно, что стоимость работ составит 115 миллионов рублей. Победитель конкурса будет должен приступить к работе в июле и успеть завершить все работы до конца октября.

Отмечается, что подрядчик должен поставить территории для катания, папм-трек, снаряды для воркаута и место с уличной мебелью под навесом.

Генеральный директор FK-Ramps Родион Тихомиров отметил, что после завершения работ скейт-спот станет экстрим-кластером.