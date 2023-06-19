Петербуржцам рассказали, можно ли тренироваться на улице при жаре

Заниматься споротом на улице можно даже при температуре в +30 градусов, однако нужно учитывать индивидуальные особенности организма.

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Тренер и диетолог Мария Волынкина объяснила, что комфортной температурой для занятия спортом на улице можно считать показатели до 30 градусов. Тем не менее, не нужно выходить на уличную тренировку в том случае, когда человеку становится невыносимо при 25 градусах в силу индивидуальных особенностей, сообщает «МК в Калининграде».

Отмечается, во время жары организм может сильно нагреться, а сердечно-сосудистая система перегружается в попытках охладить человека. Именно поэтому, если жара очень сильная, когда столбики термометра уже перепрыгнул 30 градусов, лучше остаться дома или выбрать для занятий спортом зал.

Кроме того, специалист добавила, что в жаркую погоду нарушаются обменные процессы, поэтому мышцы тренируются не так, как должны.