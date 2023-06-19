Гости ПМЭФ в 2023 году съели больше 4 тонн мороженного

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было съедено несколько тонн мороженого и черешни,а также несколько сотен килограммов клубники.

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ПМЭФ проходил с 14 по 17 июня. На протяжении четырех дней участники мероприятия успели полакомиться 4,5 тоннами мороженого, 400 килограммами клубники и тонной черешни, сообщает АБН. Лакомства гости форума ели в перерывах между заключением контрактов и выступлениями

Отмечается, что в мероприятии поучаствовало большое количество делегатов с Китайской Народной Республики и Кубы, а также гости из государств Европейского Союза. Так, например, численность самой большой делегации из Объединенных Арабских Эмиратов достигла 200 человек.

В рамках ПМЭФ Петербург заключил множество сделок с другими регионами РФ, их общая сумма превысила 500 миллиардов рублей.