Специалисты выяснили, где в России фиксируются самые высокие доходы, а также, как обстоят дела с чертой бедности.

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Так, рейтинг регионов с самыми высокими доходами возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, а замкнула список Ингушетия, сообщает телеканал «360».

При этом реально располагаемые доходы жителей России за прошлый год уменьшились на 1% по сравнению с 2020 годом (тогда этот показатель составил 3,5%). По итогам исследования, в общей сложности за черту бедности вступили 9,8% россиян, — 14,3 миллиона человек.

Примечательно, что Петербург попал в первую четверку топа регионов с наименьшим числом жителей за чертой бедности. Сюда же записали ЯНАО, Москву и Татарстан.

Также эксперты провели анализ соотношения медианных среднедушевых месячных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг за прошлый год. Оказалось, что самые высокие показатели были у Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов, Москвы, Магаданской области и Чукотки.

При этом Северная столица расположилась на шестом месте. Заработок горожан в 2,3 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.