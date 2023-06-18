В Петербурге заработало новое предприятие

В Северной столице создали новое предприятие – «Российские телекоммуникационные технологии». Компания будет выпускать отечественные IP-видеокамеры, роутеры и маршрутизаторы, в количестве более миллиона устройств в год.

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В Петербурге в воскресенье, 18 июня начало свою работу новое предприятие – «Российские телекоммуникационные технологии». Как и следует из названия, организация будет заниматься производством телекоммуникационного оборудования.

В частности, компания будет создавать такие устройства как IP-видеокамеры, роутеры, маршрутизаторы и другую технику. Об этом сообщает Бриф.

Сейчас в организации работают около 200 сотрудников. Среди специалистов есть инженеры, технологи, операторы и монтажники. Планируется, что они будут выпускать свыше миллиона изделий ежегодно.

Создание подобных предприятий может поспособствовать пробрести России технологический суверенитет в мире.