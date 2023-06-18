Россиянка одержала верх на первенстве Европы по спортивной борьбе

Воспитанница Калининградского Центра спортивной подготовки взяла первенство Европы в спортивной борьбе в Албании.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Россиянка показала лучший результат на соревнованиях по вольной греко-римской и женской борьбе среди участников не старше 17 лет. Спортивное состязание прошло в Албании. Об этом сообщает «МК в Калининграде».

Екатерина Радышева участвовала в четырех поединках, где обошла участниц из Норвегии, Беларуси, Франции и Германии. В сумме она набрала 17 баллов. В поединке с немкой спортсменка изменила ход соревнований прямо перед финальным свистком, со счётом 5:3.

Примечательно, что подобные континентальные соревнования прошли впервые за долгое время с участием спортсменов из России и Беларуси.

Известно, что Екатерина является воспитанницей Калининградского Центра спортивной подготовки. Она неоднократная победительница первенств страны и международных соревнований.

На данный момент девушка готовится к первенству мира. Оно должно пройти в Турции.