В Ленобласти 22-летнего парня ранили в живот из пневматики

В Приозерском районе Ленобласти мужчина выстрелил в живот 22-летнему молодому человеку. Пьяного пострадавшего увезли на скорой.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ночью, 16 июня в полицию Ленобласти поступило сообщение о том, что в Приозерском районе стреляли в мужчину. Об этом сообщает Петроград.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, но ни раненого, ни стрелявшего не обнаружили. 22-летнего пострадавшего в пьяном состоянии уже увезли в больницу.

Позже мужчина рассказал, что на него напал неизвестный, который выстрелил из пневматического пистолета ему в живот.

Днем полицейские сумели найти подозреваемого в налете и задержать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Напомним, в этот же день в Невском районе на почве конфликта мужчину несколько раз ударили ножом. Пострадавший скончался в больнице от ранений в живот.