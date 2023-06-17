«Профилактика после 40 лет»: терапевт рассказала, что нужно есть женщинам

Терапевт посоветовала женщинам есть жирную морскую рыбу, шпинат, соевые бобы и молочные продуты. Эта еда, по мнению медика, богата витаминами, которые особенно необходимы после 40 лет.

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С возрастом в теле человека может снижаться содержание необходимых веществ — витаминов и минералов. Поэтому, по мнению терапевта Александры Беловой, после 40 лет человеку нужна профилактика возможных проблем в организме. Об этом сообщает «МК в Питере».

Врач отметила, что женщинам стоит включить в свой рацион соевые бобы. Считается, что этот продукт отлично контролирует уровень холестерина. Бобы богаты витамином D, а также высоким содержанием кальция и белком. Последние два вещества также содержатся в капусте, шпинате и молочных продуктах.

По мнению медика, чтобы заняться профилактикой проблем со здоровьем, вызванных возрастом, стоит также употреблять продукты с омега-3. Например, такие жирные кислоты содержатся в морской рыбе. В частности, в сельди и сардинах.