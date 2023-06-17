Последний день ПМЭФ начался для гостей с бесконечных очередей на шаттл

Последний день ПМЭФ в Северной столице начался с коллапса у Московского вокзала. Общее впечатление от известного петербургского гостеприимства было омрачено долгим ожиданием общественного транспорта под жарким солнцем.

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Участники ПМЭФ 17 июня столкнулись с проблемами, пытаясь добраться до места проведения мероприятия — конгрессно-выставочного центра Экспофорум в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Деловой Петербург», очередь на бесплатные автобусы у Московского вокзала растянулась на десятки метров.

Гостям экономического форума, многие из которых были одеты в костюмы, пришлось долгое время ждать шаттла в июньскую жару. Некоторые участники не выдержали ожидания и вызвали такси. В какие суммы обошлось это решение, неизвестно, однако накануне по окончании форума таксисты просили не менее 1000 рублей за поездку до ближайшей станции метро. В этот день гости также столкнулись с транспортными проблемами — шаттлы опаздывали, а у рейсовых автобусов выстраивались очереди.

Отметим, что бесплатные рейсы были запущены сразу от нескольких локаций. Помимо Московского вокзала, специальные рейсы идут от Пулково, некоторых отелей, аккредитационного центра №1 и внеплощадочных парковок. О том, какой была ситуация в этих местах, не сообщается.

Проблемы в организации движения транспорта затронули не только гостей, но и жителей Санкт-Петербурга. Автомобилисты и пассажиры автобусов стояли по полчаса в пробках на Ленинском, Московском, Витебском проспектах, а также на Пулковском и Московском шоссе в обе стороны.

Расстроенные долгим ожиданием, горожане с иронией отмечали, что и «простым» петербуржцам надо ездить на работу для улучшения экономики страны. Однако команда губернатора Александра Беглова не смогла должным образом продумать транспортную логистику с учетом прибытия большого количества гостей в Северную столицу.

Напомним, ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня и сопровождается серьезными ограничениями для жителей. На многих улицах движение общественного транспорта перекрыто, остановки запрещены, а дороги скованны пробками.