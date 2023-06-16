В Петербурге появится дублер Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса

В Северной столице подписали соглашение о строительстве новой трассы, которая станет дублером сразу двх проспектов.

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Речь идет о возведении М-7. В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение на строительство этой трассы подписал Смольный и председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин, сообщает «Патрульный Петербурга».

Отмечается, что объем планируемых инвестиций в проект составит около 300 миллиардов рублей. По окончанию работ трасса М-7 станет дублером Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса.

Известно, что масштабный проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.