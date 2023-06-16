Жителям Петербурга объяснили, почему сроки отключения горячей воды не всегда получается сокращать

Каждое лето в Петербурге проводят гидравлические испытания, из-за чего горожане на некоторое время остаются без горячей воды. Иногда отключение затягивается на неделю. Не так давно в Госдуме предложили сократить сроки, но, как считают эксперты, сделать это не всегда возможно.

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Оказалось, что уменьшить количество дней без горячей воды для горожан реально только в тех районах, где есть резервные мощности. В таком случаев подачу воды прекратят максимум на четыре дня, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Уточняется, что количество дней без горячей воды зависит от мощностей источника, на которых проводится ремонт. Так, для квартальных и районных источников нужен больший объем работ, чем на групповых котельных.

При этом на некоторых территориях сроками работ занимаются сторонние организации, которые несут ответственность за источник теплоэнергии. Вот в этом случае работы могут затянуться и на две недели.

Известно, что за это лето специалисты планируют провести в Петербурге около 700 гидравлических испытаний, но сократить длительность работ до трех дней получится не везде. В пресс-службе уточнили, что в случае технической готовности организации минимизировали сроки отключения. В частности для 26 % зданий срок отключения составит от одного до четырех дней, а еще для 27 % зданий – от пяти до 10 дней. В 47 % случаев горожанам придется потерпеть от 11 до 14 дней.